7 продуктов, которые успешно заменяют лекарства

От кашля, кариеса, проблем с эрекцией и даже для долголетия — для всего есть свое вкусное «лекарство»!Когда медицина была еще совсем юной, а болезни — злыми и непонятными, врачи лечили пациентов не только жабьими лапками и крысиными хвостиками, но и сочетаниями вполне привычных продуктов. Жабьи лапки с тех пор в медицине как-то не прижились, а вот та или иная еда то и дело подтверждает свою состоятельность не только в деле утоления голода, но и в качестве лекарства. Мы подобрали 7 вкусных способов справиться с привычными недугами — но на всякий случай напоминаем: не забудьте обратиться к врачу. И приятного вам аппетита!От кашляНесколько долек темного шоколада справятся с кашлем намного лучше специальных сиропов: исследование Университета Хала подтвердило, что алколоид тебромин, входящий в состав лакомства, успокаивает кашель куда лучше кодеина, просто обволакивая нервные окончания гортани. Закашлялись? Съешьте шоколадку.От похмельяНет, не соленые огурцы и тем более не пиво — лучше всего с алкогольной постинтоксикацией справляются зеленые водоросли хлорелла. Это растение бьет всех конкурентов одним фактом: хлорофилл, в большом количестве содержащийся в нем, способен остановить похмелье еще до его появления. Просто размешайте порошок из водорослей (продается в аптеке) с водой и лимоном, выпейте — и наслаждайтесь вечеринкой. Впрочем, меру превышать все-таки не стоит.От кариесаСвекольный сок — отважный воин, способный защитить наши зубы от кариеса и сделать эмаль крепче и устойчивее к внешним воздействиям. Все дело в солях азотной кислоты, которыми богат напиток: молочнокислые бактерии, главные враги наших зубов, их на дух не переносят. Так что просто выпивайте каждый день немного свекольного сока — и сверкайте безупречной улыбкой.Для хорошего сексаМужчины, отличная новость: исследования подтвердили, что два бокала пива невероятно благотворно влияют на качество секса. Во?первых, оно повышает либидо, а, во?вторых, содержащиеся в напитке фитоэстрагены, помогают задержать эякуляцию и продлить время постельных радостей. Главное, самое главное не увлекаться: помните, два бокала!От бессонницыИспытываете трудности с засыпанием? Часто просыпаетесь ночью? Приучите себя ужинать сваренными вкрутую куриными яйцами — должно помочь. Аминокислота триптофан, которой богат этот продукт, исключительно благотворно влияет на качество сна и помогает преодолеть бессонницу. Главное — ешьте яйца за несколько часов до засыпания. Спокойной ночи!Для концентрацииУстали? Не можете сосредоточиться? Не тянитесь за кофе — вместо этого налейте себе стаканчик апельсинового сока: флавонаиды, которые содержатся в нем, позволят сохранить чувство бодрости до шести часов. Невероятно, но подтверждено исследованиями: употребление апельсинового сока помогало лучше проходить тесты и упражнения на скорость реакции.Для долголетия26 месяцев — именно на такой срок станет длиннее ваша жизнь, если с завтрашнего дня вы начнете есть рыбу или морепродукты хотя бы два раза в неделю. Таковы результаты исследования, которое в течение 16 лет проводили ученые из Гарвардского университета. Согласитесь, это прямо-таки отличная новость.