Развенчаны популярные мифы о похудении по часам

Так ли опасен поздний ужин для фигур?Равные интервалы между приемами пищи и ограничения временных рамок стали основой множества новомодных диеты, которые обещают отличные результаты. Но не навредит ли такая схема питания здоровью и стоит ли к ней прибегать? На этот вопрос на странице в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Например:отказ от пищи после шести вечерапитание один раз в день, а все остальное время — только водаинтервальное голодание — сокращение “пищевого окна” до 8 часов в сутки, а потом 16 часов голодаголодание раз в неделю, когда человек питается как угодно в течение 5-6 дней, а потом от 24 до 48 часов голодаетограничение рациона до одного-двух продуктов на неделю / две / месяц, а потом возвращение к прежнему образу жизни и т.д.Можно ли похудеть на таких системах питания? Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.Стоит ли так питаться? Нет. Это не самые лучшие методы похудения.Почему?нерегулярное питание создает резкие перепады уровня сахара в кровидлительные промежутки голодания провоцируют последующее переедание и, как следствие, проблемы с работой ЖКТнехватка питательных веществ, витаминов и минералов в случае длительного голодания или монодиет рано или поздно приведет к срыву и возвращению веса, а главное — к сбоям в метаболизме, выработке гормонов, обновлении клеток и в работе других систем организмарезкое похудение на полном голодании приведет к потере качества тела, обвисанию кожи, а недостаток белка — к дряблости мышцесли в периоды приема пищи вы будете продолжать переедать — то никакого эффекта от вашего “особенного” времени питания не будет.Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши приемы пищи были вовремя — каждые три часа. А не для того, чтобы ничего не есть.