Развенчаны популярные мифы о похудении по часам
Равные интервалы между приемами пищи и ограничения временных рамок стали основой множества новомодных диеты, которые обещают отличные результаты. Но не навредит ли такая схема питания здоровью и стоит ли к ней прибегать? На этот вопрос на странице в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.
Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Например:
отказ от пищи после шести вечера
питание один раз в день, а все остальное время — только вода
интервальное голодание — сокращение “пищевого окна” до 8 часов в сутки, а потом 16 часов голода
голодание раз в неделю, когда человек питается как угодно в течение 5-6 дней, а потом от 24 до 48 часов голодает
ограничение рациона до одного-двух продуктов на неделю / две / месяц, а потом возвращение к прежнему образу жизни и т.д.
Можно ли похудеть на таких системах питания? Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.
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Стоит ли так питаться? Нет. Это не самые лучшие методы похудения.
Почему?
нерегулярное питание создает резкие перепады уровня сахара в крови
длительные промежутки голодания провоцируют последующее переедание и, как следствие, проблемы с работой ЖКТ
нехватка питательных веществ, витаминов и минералов в случае длительного голодания или монодиет рано или поздно приведет к срыву и возвращению веса, а главное — к сбоям в метаболизме, выработке гормонов, обновлении клеток и в работе других систем организма
резкое похудение на полном голодании приведет к потере качества тела, обвисанию кожи, а недостаток белка — к дряблости мышц
если в периоды приема пищи вы будете продолжать переедать — то никакого эффекта от вашего “особенного” времени питания не будет.
Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши приемы пищи были вовремя — каждые три часа. А не для того, чтобы ничего не есть.
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