Назван самый полезный фрукт для сердца и ЖКТ
Сентябрь — прекрасное время, чтобы позаботиться о своем здоровье и насытить его витаминами и микроэлементами. Особого внимания заслуживают сливы.
В составе фрукта содержатся:
витамины – С, РР, группы В, Е, А.
макроэлементы – калий, кальций, фосфор, натрий, магний, хлор.
микроэлементы – медь, никель, молибден, хром, фтор, железо.
фитостеролы, флавоноиды.
органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, следы салициловой).
Врачи отмечают множество полезных свойств сливы:
способствует укреплению иммунитета;
нормализует работу нервной системы и поможет в борьбе с тревожностью;
обладает слабительным эффектом;
понижает кровяное давление;
поможет справиться с отечностью;
облегчает кашель и помогает снизить температуру при ОРЗ;
нормализует уровень холестерина;
предотвращает образование тромбов;
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует повышению аппетита;
снижает риск развития заболеваний сердца;
положительно влияет на зрение, укрепляет слизистые оболочки;
обладает ранозаживляющим действием при использовании в виде отвара;
маски из сливы обладают омолаживающим действием;
способствует очищению организма от свободных радикалов;
полезна при беременности.
Как и все продукты сливы имеют противопоказания к употреблению.
Стоит отказаться от фрукта при наличии:
сахарного диабета;
обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности;
при системных воспалительных заболеваниях суставов и мышц, подагре, наличии камней в желчном пузыре;
индивидуальной непереносимости;
кормящим мамам, так как употребление сливы может спровоцировать понос и колики у младенцев. Исключаются плоды, как в натуральном, так и сушеном виде.
Отметим, что можно сочетать сливы с разнообразными кашами, кисломолочными продуктами, медом и яблоками. Не стоит есть фрукт натощак или запивать молоком.
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