Назван самый полезный фрукт для сердца и ЖКТ

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Вкусно и полезно.Сентябрь — прекрасное время, чтобы позаботиться о своем здоровье и насытить его витаминами и микроэлементами. Особого внимания заслуживают сливы.В составе фрукта содержатся:витамины – С, РР, группы В, Е, А.макроэлементы – калий, кальций, фосфор, натрий, магний, хлор.микроэлементы – медь, никель, молибден, хром, фтор, железо.фитостеролы, флавоноиды.органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, следы салициловой).Врачи отмечают множество полезных свойств сливы:способствует укреплению иммунитета;нормализует работу нервной системы и поможет в борьбе с тревожностью;обладает слабительным эффектом;понижает кровяное давление;поможет справиться с отечностью;облегчает кашель и помогает снизить температуру при ОРЗ;нормализует уровень холестерина;предотвращает образование тромбов;стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует повышению аппетита;снижает риск развития заболеваний сердца;положительно влияет на зрение, укрепляет слизистые оболочки;обладает ранозаживляющим действием при использовании в виде отвара;маски из сливы обладают омолаживающим действием;способствует очищению организма от свободных радикалов;полезна при беременности.Как и все продукты сливы имеют противопоказания к употреблению.Стоит отказаться от фрукта при наличии:сахарного диабета;обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности;при системных воспалительных заболеваниях суставов и мышц, подагре, наличии камней в желчном пузыре;индивидуальной непереносимости;кормящим мамам, так как употребление сливы может спровоцировать понос и колики у младенцев. Исключаются плоды, как в натуральном, так и сушеном виде.Отметим, что можно сочетать сливы с разнообразными кашами, кисломолочными продуктами, медом и яблоками. Не стоит есть фрукт натощак или запивать молоком.