Создан спрей, снижающий риск заражения COVID-19

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Специалисты из Самары разработали лактоспрей, снижающий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Новинку уже испытали на медработниках инфекционных больниц.Спрей образует биопленку и препятствует фиксации вируса на слизистых. Живые лактобактерии, на основе которых он создан, вырабатывают молочную кислоту, которая препятствует размножению вирусов и патогенных бактерий.Препарат помогает не только защитить «входные ворота» от инфекции, но и повысить иммунитет носоглотки, рассказал гендиректор Самарской биотехнологической компании Иван Тюмин.Разработку уже протестировали на медработниках. Участие в испытаниях приняли клиника инфекционных болезней СамГМУ и COVID-госпиталь региона — самарская областная больница имени Середавина. Большая часть медиков использовали спрей именно в «красной зоне».По словам руководителя ковидного госпиталя Елены Стребковой, препарат оказался результативным. Она рекомендовала его к дальнейшему внедрению во врачебную практику.В ближайшее время компания планирует поставлять спрей в государственные медучреждения и ковид-клиники региона для профилактического применения. Также ведутся переговоры о поставках в крупнейшие аптечные сети. Средняя розничная цена изделия составит около 300 рублей.