Вакцина на основе геля может оказаться эффективнее обычной

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В исследовании на мышах вакцина-гидрогель вызывала выработку необычно эффективных антител.Некоторые вакцины оказываются малоэффективными, потому что они недостаточно долго задерживаются в организме. В таких случаях иммунитет может не успеть научиться распознавать нужные микробы или токсины. Новая разработка ученых – гидрогель для инъекций – могла мы изменить эту ситуацию. Данные испытания нового типа основы для вакцин опубликованы в журнале ASC Central Science.Обычно действие вакцины на организм продолжается один-два дня. За это время иммунная система должна научиться защищаться против определенной инфекции. В реальной жизни инфекция взаимодействует с организмом существенно дольше, что способствует эффективной выработке иммунитета.Ученые из Стэнфордского университета сделали экспериментальный гидрогель, который содержит наночастицы биосовместимого полимера, перемешанные с частицами вируса. Когда вакцину-гидрогель вводили лабораторным мышам, под их кожей образовывалось депо, из которого нужные компоненты продолжали поступать в организм в течение нескольких дней.Контрольной группе мышей ввели обычную вакцину для сравнения. У мышей, которые получили гидрогель, выработалось намного больше антител к вирусным антигенам. Еще более интересным открытием стало то, что способность связываться с вирусными антителами у этих антител была примерно в 1000 раз выше, чем после обычной вакцинации. Это значит, что, скорее всего, такие антитела будут более эффективно атаковать возбудителей болезни.В будущих исследованиях ученые планируют испытать вакцину-гидрогель против различных инфекций.