Специя, которая может защитить от рака и повысить продолжительность жизни

Согласно исследованиям, потребление определенных специй может способствовать увеличению продолжительности жизни. Ключом к долгой и благополучной жизни научные специалисты называют имбирь.Национальной медицинской библиотекой США был опубликован отчет об исследовании, авторы которого изучали влияние имбиря на уровень липидов. В испытаниях приняли участие 45 пациентов, составивших группу, принимавшую имбирь, и 40 пациентов из группы плацебо. В результате было установлено, что употребление этой специи может давать значительные позитивные изменения уровней триглицеридов и холестерина. Участники, которым давали ее, продемонстрировали существенное снижение триглицеридов, холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).Многие ученые считают, что имбирь является одним из наиболее давно используемых человечеством растительных средств. С древних времен китайские врачи регулярно пили имбирный чай, чтобы поддерживать жизненный тонус и увеличивать продолжительность жизни. Данная специя богата антиоксидантами, соединениями, которые могут предотвращать окислительный стресс, повреждающий ДНК нашего тела, сообщает медицинский портал WebMed.«Антиоксидантные соединения имбиря помогают организму бороться с хроническими заболеваниями сердца и легких, высоким кровяным давлением. Он также обладает противовоспалительными свойствами, благодаря которым предотвращаются процессы образования тромбов, облегчается боль, снимаются отеки. Это может быть особенно полезно при лечении симптомов ревматоидного артрита и остеоартрита», - заявили медики.Способность имбиря повышать продолжительность жизни связывают также с его доказанной способностью защищать от различных форм рака. Некоторые исследования обнаружили, что биоактивные молекулы специи могут замедлять рост некоторых видов опухолей, сокращая количество провоспалительных сигнальных соединений. Эти противораковые свойства объясняются наличием вещества 6-гингерол, которое в больших количествах содержит сырой имбирь. Согласно имеющимся данным, пряность может защитить от рака прямой кишки, желудка, яичников, печени, кожи, груди, простаты.Вдобавок ее потребление поддерживает активность иммунной системы, что тоже может повышать продолжительность жизни. Специфические химические соединения свежего имбиря могут сдерживать распространение вирусов, помогают организму защищаться от микробов – они особенно хороши в остановке роста кишечной палочки и шигеллы.