Названы «низкокалорийные» продукты, препятствующие похудению

Некоторые «низкокалорийные» продукты, якобы полезные для похудения, в реальности могут содержать сахар или его заменители, негативно влияющие на кишечную микрофлору и препятствующие сбросу веса. Об этом врачи-диетологи рассказали изданию «La Vanguardia» (Испания).В частности, злаковые фитнес-батончики и разнообразные готовые хлопья для завтрака были названы испанскими экспертами в числе таких коварных «низкокалорийных» и препятствующих похудению продуктов. Эти изделия практически не содержат клетчатки и белка – важнейших компонентов, обеспечивающих стройность фигуре. Зато в них часто превышено содержание сахара и быстро усваиваемых углеводов, способствующих увеличению жировой массы.Также диетологи советуют отказаться от употребления смузи и томатной пасты готового производства. Причина все та же – много сахара (вдобавок они могут содержать крахмал). Их лучше готовить самостоятельно дома, говорят медики.Не стоит считать низкокалорийными сухофрукты: отсутствие в них воды делает концентрацию сахара особенно существенной. По этой причине нужно отдавать предпочтение обычным фруктам.Еще один продукт, препятствующий похудению, – соусы. Например, бальзамический уксус, соевый соус содержат очень много добавленного сахара и калорий, чего многие потребители даже не подозревают.Продукты, содержащие не сахар, а его заменители, тоже вошли в «черный список». По словам специалистов, подсластители способны изменять кишечный микробиом, тем самым нарушая метаболизм.Всем вышеперечисленным продуктам следует предпочитать вареные яйца, натуральный йогурт без сахара, не слишком сладкие фрукты, белые сыры, констатировали специалисты в области похудения.