Назван неожиданный признак возможной опухоли мозга

Стало известно, какое состояние организма может быть предвестником опухоли мозга. Он нем рассказал врач Владимир Зайцев.Как утверждает специалист, состояние, при котором начинает шуметь в ушах и человек усиленно слышит себя, может быть симптомом онкологического заболевания мозга. Ничего страшного, если это состояние возникает и проходит через несколько секунд, но если оно длится дольше, это может означать, что тело сигнализирует о проблемах со здоровьем.Кроме того, шум в ушах может быть предвестником скорого инфаркта, резкого подъема давления или инсульта. Поэтому при возникновении этого состояния следует обратиться за помощью к специалисту.