Вещества хурмы могут противостоять коронавирусу

Ученые обнаружили, что дубильные вещества хурмы, попадая в слюну, могут противостоять заражению коронавирусом.Необычное открытие совершили ученые из Медицинского университета Нара (Япония), об их работе пишет издание «Майнити симбун» (Mainichi Shimbun). Экспериментируя, исследователи соединили дубильные веществ хурмы с человеческой слюной.Выяснилось, что такой «коктейль» может противостоять коронавирусу – в образцах слюны, содержащих добавленные вещества хурмы, инфекционная способность вируса сократилась до одной десятитысячной.Теперь японские специалисты намерены провести клинические испытания. Важно определить, могут ли компоненты хурмы быть столь же эффективными не в лабораторных условиях, а при нахождении во рту людей.