Вещества хурмы могут противостоять коронавирусу
Необычное открытие совершили ученые из Медицинского университета Нара (Япония), об их работе пишет издание «Майнити симбун» (Mainichi Shimbun). Экспериментируя, исследователи соединили дубильные веществ хурмы с человеческой слюной.
Выяснилось, что такой «коктейль» может противостоять коронавирусу – в образцах слюны, содержащих добавленные вещества хурмы, инфекционная способность вируса сократилась до одной десятитысячной.
Теперь японские специалисты намерены провести клинические испытания. Важно определить, могут ли компоненты хурмы быть столь же эффективными не в лабораторных условиях, а при нахождении во рту людей.
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