Чеснок назвали эффективным средством для снижения давления

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Свежий чеснок или чесночный экстракт могут применяться в качестве эффективных средств для снижения кровяного давления.Гипертония — более чем серьезная проблема в масштабах мирового здравоохранения. Хронически повышенное давление вредит кровеносным сосудам и сердцу, провоцируя такие смертельно опасные состояния, как инфаркты и инсульты, плюс, высокое давление является фактором, осложняющим другие проблемы со здоровьем.Британские эксперты рекомендуют употреблять чеснок для профилактики гипертонии. Исследования показали, что регулярное употребление свежего чеснока (как и чесночного экстракта) заметно снижает давление, а также вызывает другие положительные изменения в организме."Существующие научные работы показывают, что чеснок не только результативно снижает артериальное давление, но и приводит в норму уровень холестерина, подавляет чрезмерное окисление липопротеинов низкой плотности и препятствует развитию атеросклероза. Исследование с участием 87 гипертоников доказало, что одним только чесноком можно снизить диастолическое и систолическое давление на 6 и 12 миллиметров ртутного столба соответственно. Это очень хороший результат для такого простого средства", — отмечают специалисты.