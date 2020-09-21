Знаете ли вы, что эти продукты повышают кровяное давление?

Пограничной гипертонией сегодня страдает почти половина взрослого населения планеты, и исследования показывают, что эту проблему усугубляет неправильное питание. Необходимо знать: существуют продукты, употребление которых повышает уровень артериального давления, что может пагубно сказаться на здоровье.Гипертония способна стать смертельной для человека – она является одной из причин сердечных приступов, инсультов. По мнению врачей, для контроля уровня артериального давления в наши дни все более важным становится соблюдение правильных пищевых привычек. Ежедневное питание множества людей составляют продукты, способные повышать кровяное давление – знаете ли вы о них?Консервы. От полезной, казалось бы, фасоли до тунца – все консервированные продукты содержат очень много соли, используемой для продления их срока годности. Перед потреблением промывайте водой те консервы, которые позволяют это сделать. Готовьте самостоятельно соусы, томатную пасту – готовые изделия слишком соленые.Жирная пища. Продукты, богатые насыщенными жирами, увеличивает холестериновую нагрузку в организме, что повышает жесткость стенок артерий (это одна из предпосылок к развитию гипертонии).Алкоголь. Один бокал вина или пива, выпитый иногда, не повредит давлению. Но регулярная выпивка очень опасна в этом плане – она способствует развитию почечной недостаточности, аритмии, увеличению веса. Все это вместе повышает уровень артериального давления.Кофе. Кофеин способен вызывать эффект сдавленного шланга с текущей из него водой – он вызывает сужение кровеносных сосудов, в результате чего повышается давление крови на их стенки. Гипотоники переносят это нормально, но склонные к гипертонии люди могут пострадать.Цельное молоко. Оно богато жирами, способными повышать давление.Маринованные продукты. Они содержат не очень много соли, но часто сдобрены большим количеством специй. При этом горячий маринад, используемый в процессе их готовки, разрушает многие полезные вещества и бактерии – такие продукты не несут никакой пользы кишечнику.Сыр. Многие виды сыров отличаются очень высоким содержанием соли. Из относительно малосоленых выделяются только моцарелла, эмменталь.Сладости, выпечка. Обилие сахара и жиров во многих десертных изделиях может со временем вызвать гипертонию, поскольку способствует увеличению концентрации жира в организме, снижающего гибкость кровеносных сосудов.Обработанное мясо. Продукция из него насыщена консервантами, особенно солью, вызывающими скачки артериального давления. Кроме того, обработка мяса увеличивает количество в нем вредных жиров, способствующих росту частиц холестерина в крови, которые со временем вызывает затвердение сосудистой ткани.