Знаете ли вы, что эти продукты повышают кровяное давление?
Гипертония способна стать смертельной для человека – она является одной из причин сердечных приступов, инсультов. По мнению врачей, для контроля уровня артериального давления в наши дни все более важным становится соблюдение правильных пищевых привычек. Ежедневное питание множества людей составляют продукты, способные повышать кровяное давление – знаете ли вы о них?
Консервы. От полезной, казалось бы, фасоли до тунца – все консервированные продукты содержат очень много соли, используемой для продления их срока годности. Перед потреблением промывайте водой те консервы, которые позволяют это сделать. Готовьте самостоятельно соусы, томатную пасту – готовые изделия слишком соленые.
Жирная пища. Продукты, богатые насыщенными жирами, увеличивает холестериновую нагрузку в организме, что повышает жесткость стенок артерий (это одна из предпосылок к развитию гипертонии).
Алкоголь. Один бокал вина или пива, выпитый иногда, не повредит давлению. Но регулярная выпивка очень опасна в этом плане – она способствует развитию почечной недостаточности, аритмии, увеличению веса. Все это вместе повышает уровень артериального давления.
Кофе. Кофеин способен вызывать эффект сдавленного шланга с текущей из него водой – он вызывает сужение кровеносных сосудов, в результате чего повышается давление крови на их стенки. Гипотоники переносят это нормально, но склонные к гипертонии люди могут пострадать.
Цельное молоко. Оно богато жирами, способными повышать давление.
Маринованные продукты. Они содержат не очень много соли, но часто сдобрены большим количеством специй. При этом горячий маринад, используемый в процессе их готовки, разрушает многие полезные вещества и бактерии – такие продукты не несут никакой пользы кишечнику.
Сыр. Многие виды сыров отличаются очень высоким содержанием соли. Из относительно малосоленых выделяются только моцарелла, эмменталь.
Сладости, выпечка. Обилие сахара и жиров во многих десертных изделиях может со временем вызвать гипертонию, поскольку способствует увеличению концентрации жира в организме, снижающего гибкость кровеносных сосудов.
Обработанное мясо. Продукция из него насыщена консервантами, особенно солью, вызывающими скачки артериального давления. Кроме того, обработка мяса увеличивает количество в нем вредных жиров, способствующих росту частиц холестерина в крови, которые со временем вызывает затвердение сосудистой ткани.
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