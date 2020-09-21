Названы целебные свойства цветной капусты

Идеально для тех, кто сидит на диете.При ожирении она помогает набрать достаточный объем порций для насыщения, и не получить избыточной энергии. При заболеваниях ЖКТ, связанных с пониженной секреторной активностью – скорректировать состояние и ускорить пищеварение. Иногда сок цветной капусты в народной медицине назначают больным гастритом с пониженной кислотностью желудочного сока, но в обычной клинической практике рецепт не получил особого распространения.При заболеваниях почек и печени цветная капуста включается в рацион в отварном виде и обеспечивает достаточную плотность пищевого комка для качественного пищеварения. Продукт богат пищевыми волокнами, что и обусловливает его благотворное влияние на кишечную флору, скорость пищеварения и работу выделительных систем.Разрешается продукт и кардиологическим больным. Существуют сведения о том, что употребление в пищу большого количества овощей, в том числе и цветной капусты, позволяет снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, цветная капуста рекомендована гипертоникам, как овощ, улучшающий жидкостный баланс организма, и обеспечивающий легкий мочегонный эффект.Капуста богата витаминами С, К, содержит некоторое количество минералов. В пищу употребляются не только соцветия, но и зеленые листочки, после обваривания.Для приготовления косметических масок как нежирную основу используют пюре из отварного овоща. Для сухой кожи к нему добавляют различные масла, для жирной — лимон, зелень и яичные белки.