Врач: молодость можно продлить с помощью щелочных продуктов

Если человек потребляет в основном «кислую» пищу, которая окисляет клетки организма, то это приводит к частым заболеваниям, снижению работоспособности, к быстрому старению, а также к раку и другим опухолевым образованиям. Чтоб этого избежать, рацион стоит насытить так называемыми щелочными продуктами.Об этом в блоге пишет врач Гульнара Мазитова.Для начала, пишет она, нужно изменить график сна – и спать по 8 часов, начиная со времени до 24.00.Нужен свежий воздух, а отдыхать или работать желательно без совсем без сигарет/или уменьшаем количество.Также требуется управление стрессом; сознательное «употребление» счастья, радости и комфорта.Начинать «новую» жизнь стоит с аэробных тренировок (ходьба, плавание, велосипед), продолжаем спортивную жизнь тоже с достаточной аэробной нагрузкой и растяжками.Помним: неправильная, избыточная физическая нагрузка приводит к закислению.Теперь разбираемся с пищей. Что убираем/максимально уменьшаем: консервированные продукты, полуфабрикаты; готовая еда и продукция ресторанов фастфуд (высокое содержание в них сахара, химических добавок и трансжиров); алкоголь, фруктовый сок из концентратов, кофе и черный чай; газированные напитки (особенно сладкие на вкус — неважно с сахаром или с сахарозаменителями), сухофрукты (много сахара); курица, свинина и говядина; рыба, искусственно выращенная; молочные продукты ( кроме топленого масло-гхи). А также какао, мед, сахар, сахарозаменители, сиропы; все сладости, сладкие фрукты; соевый соус и уксус; белый рис, грибы, дрожжи, изделия из муки — макароны, хлеб, выпечка; арахис, фисташки и грецкие орехи.Продукты из овечьего и козьего молока немного лучше изделий из коровьего молока, но тоже закисляют.Что увеличиваем: потребление воды до 1,5 - 2 литров день, добавляем в воду лимон.Добавляем в воду БАД: люцерна, водоросли: хлорелла, спирулина, биодобавки магния, кальция и цинка.Продукты питания: огурец, стебли сельдерея, авокадо, ярко-зеленые овощи (все виды капусты и зеленый болгарский перец, зеленый лук); чеснок, петрушка, шпинат, проростки всех сортов и мастей,натуральная морская и гималайская соль. Это была группа СУПЕР-ощелачивающих продуктов.А вот еще одна группа полезных продуктов:кокосовая вода, базилик, кориандр, кабачок, баклажан, лук-порей, морковь, редис, свекла, болгарский перец, фенхель, помидоры; имбирь, куркума, все виды салата и руккола, лимоны и лаймы; киноа, бобовые, семена чиа.И следующая группа, которая находится на третьем месте по ощелачивающим организм свойствам:миндальное молоко, спаржа, артишоки, цветная капуста, молодой картофель, вся остальная зелень, не вошедшая в первые две группы ощелачивающих продуктов; кокос, гранаты, грейпфруты, шиповник, оливки и оливковое масло, масло авокадо, льняное масло и кокосовое масло, чечевица и нут, лук, краснокочанная капуста, тыква, миндаль и кунжут.Это не списки рекомендуемых и нерекомендуемых продуктов, говорит врач. В питании важен баланс. Поэтому если у вас в питании избыток закисляющих продуктов, Вы можете компенсировать его ощелачивающими продуктами. Но обратите внимание, пожалуйста, что в пропорции ощелачивающих должно быть больше, чем закисляющих.