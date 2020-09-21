Продукты, которые опасно разогревать из-за возможной токсичности

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Некоторые продукты лучше не разогревать, поскольку это заставляет их терять свою пищевую ценность и даже становиться опасными для организма.Исследования показывают, что отдельные продукты питания опасно разогревать из-за их возможной токсичности, возникающей под действием высоких температур. Это связано с тем, как продукты реагируют с бактериями при хранении, а также с белками, которые расщепляются во время приготовления, констатируют ученые.Картофель. После приготовления он должен как можно скорее отправиться в холодильник. При длительном нахождении в условиях комнатной температуры продукт рискует оказаться местом обитания бактерий Clostridium botulinum, вызывающих ботулизм. Разогревать его потом и употреблять в пищу может быть опасно. Сваренный картофель лучше употреблять охлажденным в течение 1-2 дней после готовки.Яйца. Блюда из них полезнее всего есть свежеприготовленными. Этот продукт содержит много азота, который может окисляться при повторном нагревании. Остатки омлета или вареные яйца, убранные в холодильник, нужно съедать холодными.Грибы. Остатки грибов не следует подогревать повторно, так как их белок и другие питательных веществ могут из-за этого стать токсичными для организма. Вдобавок нагревание грибного блюда более одного раза способно негативно влиять на сердце. Оставшуюся часть кушанья из грибов правильно хранить их в холодильнике и съедать холодной. Не храните его больше суток.Рис. Употребление повторно нагретого после приготовления риса повышает риск пищевого отравления из-за присутствия высокорезистентных бактерий Bacillus cereus, которые могут размножаться, если он неправильно хранился.Курица. Она содержит большое количество белков. По мнению ученых высокобелковую пищу опасно разогревать повторно – это может изменить состав белков, что сделает ее потенциально токсичной. Если в холодильник были убраны остатки курицы, их следует вынуть за некоторое время до еды, чтобы еда успела нагреться до комнатной температуры, – но не разогревать.Свекла. Токсичной при нагревании ее делает высокий уровень природных нитратов. Однажды приготовленный продукт нужно есть только охлажденным. В худших случаях потребление повторно разогретой свеклы способно стимулировать процессы, ведущие к развитию рака.Шпинат. Как и свекла, содержит нитраты, превращающиеся при разогреве в нитриты, способные действовать на организм как канцерогены. Его лучше готовить на пару и быстро охлаждать.Масла. Масла грецкого ореха, авокадо, виноградных косточек, льняное характеризуются очень низкой температурой плавления, что делает их токсичными при нагревании.