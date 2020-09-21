Врач назвала доступный продукт для укрепления нервной системы и сердца

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Для укрепления нервной системы и сердца следует употреблять бананы – этот простой продукт обеспечивает организм многими важными микроэлементами, рассказала медик Наталья Пугачева.Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала бананы в интервью новостному агентству «Москва» одним из самых доступных продуктов, способствующих укреплению нервной системы и сердца. Оздоровительный эффект бананов специалист объясняет высоким содержанием марганца, калия, магния, меди. В частности, благодаря им улучшаются естественные механизмы регуляции артериального давления в организме.Укреплению нервной системы и сердца бананы содействуют за счет обилия магния в своем составе. Даже их запах благотворно влияет на эмоциональное состояние человека, снижает уровень стресса, раздражительности.«Самые полезные – немного недозрелые бананы, поскольку они насыщены устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой. Тем, кто ведет активный образ жизни, можно съедать два-три банана в день. Людям с избыточным весом следует ограничиться одним бананом два-три раза в неделю», - дала совет врач.Дополнительно специалист сообщила, что продукт нужно есть с осторожностью при диабете и слабом кишечнике.