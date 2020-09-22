Перекусы, от которых не повышается уровень сахара в крови

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Контролировать уровень сахара в крови важно всем, но особенно людям, имеющим сахарный диабет и предиабет. Поэтому для утоления голода лучше использовать перекусы, от которых содержание глюкозы не повышается.Эти перекусы не только помогают диабетикам поддерживать более здоровый для них уровень сахара в крови. Не болеющим людям они обеспечат профилактику заболевания, помогая избежать скачков глюкозы и инсулина, способствующих развитию инсулинорезистентности и, как следствие диабета второго типа.Орехи. Их отличает повышенное содержание клетчатки и полезных жиров с низким количеством углеводов – данная особенность требует длительного переваривания, что не дает сахару выделяться в кровь сразу в большом объеме. Хороший перекус – небольшая горсть порядка 40 граммов: это может быть миндаль, фундук, грецкие орехи, макадамия, кешью, фисташки, арахис.Сыр. Нежирные сорта – творожный, рикотта, моцарелла – это продукты с высоким содержанием белка, который очень эффективно помогает контролировать уровень сахара в крови.Хумус. Перекус содержит углеводы, но тело медленно их переваривает. Поэтому, в отличие от рафинированных углеводов того же белого хлеба, они не повышают уровень сахара в крови. Их источник в хумусе – нут, содержащий много клетчатки, белка и потому не вызывающий всплесков глюкозы.Яйца. Можно сварить несколько штук и хранить их в холодильнике в качестве перекусов, полезных даже на ходу.Йогурт. Греческий йогурт богат белком – важнейшим компонентом, помогающим замедлять выброс глюкозы в кровь из-за своего долгого усвоения, а также очень низким содержанием сахара и углеводов, что дополнительно делает его одним из самых лучших перекусов в рационе диабетиков.Авокадо. Если размять три авокадо, добавить немного сальсы, кинзы т сока лайма, получится гуакамоле – паста, с которой можно делать сытные бутерброды. Например: кусок цельнозернового хлеба, гуакмоле, вареное яйцо.Тунец. Полстакана очень богатого белком тунца в сочетании с четырьмя крекерами – вкусный перекус, который не нарушит уровень сахара в крови.