Опасная асфиксия: причины, симптомы и профилактика

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Асфиксия представляет собой патологическое состояние, опасное для жизни человека. Резкое расстройство дыхания действительно может привести к летальному исходу. Поэтому важно знать о причинах подобного недуга, его лечении и дальнейшей профилактике.Причины асфиксииПри асфиксии резко снижается объём воздуха, поступающего в организм человека. Это происходит из-за нарушения газообмена, сопровождающегося повышением концентрации углекислого газа в крови, критическим падением уровня кислорода. Дыхательную недостаточность важно диагностировать вовремя, чтобы снизить риски летального исхода. Возможны некоторые осложнения: в первую очередь разные патологии по части центральной нервной системы.Чаще всего асфиксия объясняется непроходимостью дыхательных путей. Она может быть связана с внешним сдавливанием или обтурацией. Последнее представляет собой закупорку полого анатомического образования, развивающегося при попадании в дыхательные пути инородных предметов, западания языка, утоплении.Асфиксия возможна при воспалительных или аллергических патологиях в дыхательной системе, скоплении воздуха или крови в плевральной полости. Внелегочные факторы оказывают действие на работу дыхательного центра. Например, это черепно-мозговые травмы, острое нарушение мозгового кровообращения.Также причиной могут стать большие дозы лекарств для лечения полиомиелита, кроме того, отравление угарным газом.Симптомы нарушения дыханияНа первом этапе человеку необходимо компенсировать образовавшуюся нехватку кислорода. Он становится беспокойным, возникают головокружение и головная боль, а кожа становится синюшной. Человек будет пытаться судорожно вдохнуть воздух. Повышение давления и ускорение частоты сердечных сокращений — ещё одни признаки.Затем происходит истощение компенсаторных сил организма, одышка становится экспираторной. Усиливается цианоз кожи, дыхательные движения и сердечные сокращения редеют. Далее — кратковременные остановки дыхания, нарушения сознания, падение давления. В терминальной стадии — судороги, невозможность определить пульс и давление.Диагностика и профилактика асфиксииДиагностируют на основе объективного осмотра, проводят пулсоксиметрию. Диагностика должна быть практически мгновенной, чтобы в случае необходимости провести лечение. Во-первых, освободить дыхательные пути, провести сердечно-легочную реанимацию. При нужности поместить на искусственную вентиляцию легких. А когда причиной асфиксии являются токсические вещества, то нужно как можно скорее ввести антидот. Уже после всех названных мер следует проводить мероприятия для коррекции сердечно-сосудистой деятельности, дегидратационную терапию и тд.