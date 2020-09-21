Назван самый простой способ избавиться от лишнего холестерина

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Важно изменить свой рацион.На самом деле холестерин сам по себе не является вредным веществом – он крайне необходим для питания и здорового функционирования клеток. Однако его избыток в организме может спровоцировать опасные последствия, поскольку артерии начинают забиваться жировыми бляшками, ухудшающими кровоток. В итоге сердце и другие органы не получают достаточно кислорода и других питательных веществ.Как пояснили специалисты из Heart UK, со временем жировые отложения холестерина на стенках сосудов могут затвердеть, из-за чего последние становятся жесткими и узкими. Поскольку в этом случае сердце начинает работать активнее, чтобы продолжать качать кровь и доставлять ее в нужном количестве ко всем органам, возникают сердечно-сосудистые заболевания.Чтобы избежать опасных последствий, медики рекомендуют начать с изменений в рационе питания. В первую очередь стоит отказаться от красного мяса, масла, молочных продуктов, а также выпечки, поскольку все они богаты «вредными» жирами.С другой стороны, необходимо увеличить количество потребляемых ненасыщенных жиров. К ним относятся растительные масла, авокадо, семена и орехи. Кроме того, стоит обратить внимание на жирную рыбу из-за высокого содержания в ней полезных омега-3 кислот. Врачи советуют есть ее не менее двух раз в неделю, при этом отдавать предпочтение стоит скумбрии, лососю, сардинам, форели и сельди.