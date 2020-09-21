Крапивница у взрослых и детей: причины, симптомы и лечение

Крапивница представляет собой заболевание кожи, сопровождающееся симптомами, похожими ожоги после соприкосновения с крапивой. Отсюда и такое название. Состояние в определенной мере распространенное – от него страдает каждый третий на этой планете. Бывает в двух формах – острой и хронической. Почему появляется крапивница, какие наблюдаются симптомы и как избавиться от неё, расскажем в материале.Причины крапивницы у детейВ первую очередь это аллергическая реакция, которая проявляется на влияние какого-либо аллергена. Острая форма образуется мгновенно. На детей чаще всего так влияют пищевые продукты, укусы насекомых, определённые лекарства.Среди продуктов самыми аллергенными считаются рыба, яичный и молочный белок, цитрусовые фрукты. Реакция возможна не только на саму пищу, а на добавку, которые используются в производстве выпечки, полуфабрикатов: красители, консерванты, улучшители вкуса и так далее.Если говорить о медикаментах, то крапивница может проявиться на анальгетики (включая ибупрофен и парацетамол, разрешенные для детей), пенициллины, обезболивающие. Вид лекарства не имеет значения — будь то таблетки, укол или гели.Симптомы крапивницыГлавными симптомами являются высыпания и зуд. На коже возможны волдыри, похожие на те, которые образуются от ожога крапивой. Могут образовываться как единичные волдыри, так и поражение обширных зон на кожной поверхности. Нередко появляется краснота пораженных областей.Высыпания могут быть на всех частях тела. Главное отличие данного заболевания - крапивница полностью обратима. Это значит, что после успешного лечения не останется следов, шрамов.Лечение крапивницыВ первую очередь следует выявить аллерген, а для этого обратиться к врачу. Когда это будет сделано, аллергена необходимо избегать. У взрослых, кстати, аллергическая реакция становится причиной крапивницы только в 2% случаев, у детей - чаще. Поэтому нужно тщательно наблюдать за состоянием здоровья.Разумеется, лечение проводится по назначению доктора. При острых формах требуется незамедлительная помощь, обычно есть всего несколько минут. Когда реакция проявляется мгновенно, то нужно вызывать скорую помощь, иначе возможны опасные проявления: отёк гортани, анафилактический шок.Небольшая площадь поражения и частые проявления крапивницы требуют установления причины. Когда это случается из-за укуса насекомого, главное покинуть места их обитания, а если возникла реакция на еду, то прекратить их прием.Затем смазать высыпания мазью или гелем, при необходимости принять антигистаминное внутрь. Маленьким детям можно капли с цитерезином, а более возрастным — хлоропирамин гидрохлорида.Если меры лечебные не помогли, то обязательно обратиться в больницу или вызвать скорую помощь.