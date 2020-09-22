Проблемы с печенью вызывают плохое эмоциональное состояние

Сергей Вялов | Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н.Рассказывает, как больная печень может повлиять на психологическое состояние человека."Хронические заболевания печени практически всегда вызывают изменение эмоционального состояния. Чем тяжелее болезнь, тем более выражена депрессия. Развивается она преимущественно за счет двух механизмов. Первый - невротическая триада - это депрессия, ипохондрия и истерия - классическая группа синдромов, характерная для любого хронического заболевания. Она связана не с самой болезнью, а с ее восприятием.Второй - печеночная энцефалопатия. Депрессия может быть лишь одним из многочисленных ее проявлений. У 52-68% пациентов психические расстройства могут быть обнаружены еще до появления выраженных симптомов заболевания печени. Некоторые исследования показывают, что депрессивные расстройства преобладают среди пациентов с циррозом печени. В то время как при гепатитах доминируют реакции тревоги и эмоциональной лабильности. Установлено, что тяжесть цирроза напрямую связана с выраженностью депрессии.Почему при поражении печени страдает мозг? Цирроз приводит к изменениям в портальной вене - повышается давление, формируются сосудистые анастомозы. Они сбрасывают часть крови в системный кровоток, и она не "фильтруется"» через печень. В итоге не происходит нейтрализации токсических веществ (аммиака, меркаптанов), и они постепенно повреждают головной мозг.У многих людей одновременно выявляется гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Helicobacter pylori продуцирует большое количество аммиака. Он не нейтрализуется печенью, и повреждение головного мозга усугубляется. К факторам, которые усиливают психические расстройства, относятся: снижение моторики тонкой кишки и избыточная бактериальная пролиферация кишечника. Аммиак продуцируется нормальной микрофлорой. Чем больше его вырабатывается, тем сильнее и быстрее повреждается мозг.Важным элементом, препятствующим попаданию токсичных соединений и вредного аммиака из кишечника в воротную вену и в печень, является состояние стенки и слизистой оболочки кишечника. Именно от ее проницаемости для вредных веществ зависит токсическая нагрузка на печень. Конечно, основная задача - вылечить саму печень. Но восстановление нарушенной проницаемости кишечника с помощью препаратов на основе ребамипида может улучшить состояние кишечника, а как следствие уменьшить нагрузку на печень. Значит повреждений печени будет меньше и процесс ее восстановления пойдет быстрее.Таким образом, депрессия на фоне болезней печени может быть вызвана негативным восприятием болезни или печеночной энцефалопатией, в основе которой лежит повреждение мозга аммиаком. Энцефалопатия считается неблагоприятным прогностическим признаком. Берегите печень и будьте здоровы!"