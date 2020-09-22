Почему опасно полностью отказываться от соли

Соль в народе называют "белым ядом", однако это вещество необходимо для нормальной жизнедеятельности организма. Благодаря соли организму удается регулировать водный баланс, а также доставлять в клетки полезные вещества.

Более того, стабильная работа мышечной и нервной систем также зависят от содержания соли в организме. Для этого вполне достаточно рекомендуемой ВОЗ ежедневной нормы в 5 граммов.

После полного отказала от соли в первую очередь страдает сердце и мозг, поскольку вода из организма начинает уходить в несколько раз быстрее нормы. Клетки перестают получать влагу, а кровь не насыщается кислородом.

Полное отсутствие соли нарушает правильную работу печени и почек.
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