Почему опасно полностью отказываться от соли
Более того, стабильная работа мышечной и нервной систем также зависят от содержания соли в организме. Для этого вполне достаточно рекомендуемой ВОЗ ежедневной нормы в 5 граммов.
После полного отказала от соли в первую очередь страдает сердце и мозг, поскольку вода из организма начинает уходить в несколько раз быстрее нормы. Клетки перестают получать влагу, а кровь не насыщается кислородом.
Полное отсутствие соли нарушает правильную работу печени и почек.
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