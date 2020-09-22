Россиянам раскрыли опасность винограда
По словам специалиста, все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара, причем в основном в виде глюкозы и фруктозы, которые крайне быстро усваиваются.
«Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму»,— пояснил эксперт.
Вдобавок к этому Викулов рассказал, что виноградники регулярно обрабатываются различными химикатами для защиты растения от вредителей. Чаще всего это препараты меди, серы и фунгициды, которые неизбежно попадают в виноград. Именно поэтому агроном советует тщательно промывать ягоды.
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