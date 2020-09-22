Названы лучшие продукты для очищения сосудов от холестерина

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Скопление отложений холестерина в сосудах и артериях повышает вероятность гипертонии и ее смертельно опасных осложнений. Медики назвали лучшие продукты, способствующие их очищению от холестериновых бляшек.Оливковое масло. Оно было названо специалистами одним из лучших продуктов для оздоровления сердечно-сосудистой системы, пишет издание Sabah. По их словам, в регионах, где продукт традиционно используется в кухне, неизменно фиксируется более низкая частота сердечных заболеваний. Благодаря содержащимся в нем антиоксидантам мало оливы не только снижает кровяное давление, но и предотвращает рак, добавили эксперты.Миндаль. Он богат витамином Е, растворимой клетчаткой и мононенасыщенными жирами – этот комплект очень эффективен в деле очищения сосудов от холестерина.Гранат. За счет содержащихся антиоксидантов увеличивает кровоток и предотвращает закупорку кровеносных сосудов.Куркума. Медики заявили, что данная специя – одна из самых эффективных для очищения вен от опасных отложений жира.Зеленый чай. Его питье снижает окислительный стресс, который повреждает кровеносные сосуды. Именно на участках повреждения сосудистой ткани происходит опасное наслоение холестерина.Спаржа. Благодаря ее веществам расслабляются стенки артерий, что уменьшает давление на них.Корица. Ее антиоксиданты эффективно снижают уровень сахара и жира в крови.Брокколи. В ее составе сочетаются витамин К и клетчатка – их дуэт снижает уровень холестерина и кровяное давление.