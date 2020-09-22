Употребление этих продуктов опасно при гипертонии

Продукты, повышающие давление.Гипертония является одной из причин развития сердечных приступов и инсультов. Врачи отмечают, что для контроля уровня артериального давления следует ответственно относится к употребляемым продуктам, поскольку некоторые из них способны повышать давление.КонсервыВо всех консервах содержится большое количество соли, которая используется для продления их срока годности, поэтому врпчи рекомендуют промывать консервы, которые позволяют это сделать. То же самое касается покупных соусов и томатных паст, по возможности готовьте их самостоятельно.Жирная пищаПродукты, в которых содержится много насыщенных жиров способствуют увеличению холестериновой нагрузки на организм, что повышает жесткость стенок артерий (это одна из предпосылок к развитию гипертонии).АлкогольЧрезмерное или частое употребление спиртных напитков может привести к развитию почесной недостаточности, увеличению веса, аритмии. Все это вместе повышает уровень артериального давления.КофеКофеин способствует сужению кровеносных сосудов, вследствие чего повышается давление на их стенки.Цельное молокоВ его составе содержится множество жиров, способных повышать кровяное давление.СырВо многих видах сыров содержится большое количество соли. Из «разрешенных» стоит отметить эмменталь и моцареллу.СладкоеБольшое количество сахара и жиров в десертах может со временем спровоцировать гипертонию.