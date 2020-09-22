Диетолог: отказ от кофе и чая поможет предотвратить развитие изжоги и анемии

Такие популярные напитки как чай и кофе, хоть и обладают рядом положительных свойств, все же могут негативным образом сказаться на здоровье. И если отказаться от их употребления, то можно даже снизить риск развития ряда заболеваний. Кроме того, это позволит улучшить и самочувствие организма в целом.Как отметила диетолог Нурия Дианова, слова которой приводит издание «НьюИнформ», беспокоиться следует, если возникает потребность выпивать более двух чашек кофе в день. Это уже говорит о зависимости, с которой нужно бороться. Большое количество кофеина способно не просто вызывать дискомфорт и изжогу, но и может стать причиной истощения нервной системы. Особенно опасный характер кофе приобретает при его употреблении натощак, что как раз многие и любят делать. Если же употреблять кофе во время обеда и не более 200 миллилитров, то для организма это вполне допустимо.Для того же, чтобы избавиться от такой зависимости, диетолог порекомендовала начать именно с того, что отказаться от употребления кофе натощак. Уже это значительно минимизирует возможный вред, к тому же станет первым шагом к полному избавлению от зависимости.