Ожог пищевода: причины, симптомы, лечение и профилактика

Это состояние является патологическим, при котором происходит повреждение тканей пищевода. Это случается из-за влияния на ткани термических, химических или лучевых факторов. Сегодня рассмотрим подробнее про причины, симптомы, лечение и профилактику ожога пищевода.Причины ожога пищеводаОжог пищевода представляет собой опасное состояние, угрожающее здоровью и жизни пациента. В 70% случаев страдают дети от года до десяти лет. Причём это связано с приемом разных химикатов непреднамеренно. Любопытство ребятишек и небрежность взрослых при хранении опасных веществ провоцирует серьезные случаи.Среди взрослых причиной нередко становится употребление щелочных смесей или кислот. 45% случаев носят суицидальный характер. Химические веществ употребляются или случайно, или намеренно. Термические и лучевые ожоги встречаются гораздо реже.Ожог пищевода сначала происходит за счет повреждения поверхностного эпителия под действием едких компонентов. Прогрессируя, могут затрагиваться более глубинные ткани. Кислоты оказывают воздействие на слизистую оболочку пищевода, щелочи — на желудок, который поражается за пищеводом.В тяжелых случаях возможны вторичное бактериальное инфицирование с образованием гнойных очагов, разрыв пищевода, поражение клетчатки средостенья и другие осложнения. Прогноз зависит от степени поражения.Симптомы ожога пищеводаОбычно это специфическая клиническая картина. К симптомам относят боль по всему пищеводу, приступы рвоты. Болевой синдром может распространяться на эпигастральную область, когда отравляющее вещество попадает в желудок. В тяжелых ситуациях отек разрастается, нарушено глотание. В рвоте присутствуют кровавые сгустки.При третьей степени ожога пищевода возникают проблемы с дыханием. Кроме того, добавляются повышение температуры, слабость, недомогание. Чем хуже состоянием пищевода, тем хуже состояние человека.Диагностика, лечение и профилактика ожога пищеводаДиагностирование проводится на основе сбора анамнеза о приеме химических веществ (или других причин), различных жалоб на самочувствие. Дополнительно могут назначить обследования — рентген пищевода, эзофагогастродуоденоскопию, но не раньше, чем через 3 суток.Лечение в первую очередь подразумевает промывание ротовой полости огромным количеством воды. При поступлении в стационарное отделение пациенту устанавливают желудочный зонд, вводят инактивирующие вещества. Содовый раствор позволят нейтрализовать кислоты, щелочи — разбавленной уксусной кислотой.Нередко назначают антибиотики, чтобы предотвратить инфицирование. Также проводят дезинтоксикацию и обезболивание. Для восстановления проходимости желудка делают бужированиеПрофилактика заключается в правильном хранении химических веществ. Нужно их убирать подальше от детей, подальше от еды, лекарств. На каждом средстве должна быть маркировка.