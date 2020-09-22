Аллергия на алкоголь: миф или реальность
Аллергия на алкоголь — это не миф, а суровая реальность, которая захватывает все большую часть населения. Причем реакция не всегда вызвана большим процентом содержания в напитках спирта. В равной ситуации могут возникнуть симптомы аллергии как на пиво, так и водку. Все дело в том, что аллергическую реакцию вызывает не сам этиловый спирт, так как организм сам по себе вырабатывает небольшое количество этанола, соответственно — не может воспринимать его в качестве инородного элемента, а присутствующие в составе напитков добавки.
К симптомам аллергии на алкоголь относятся:
отек либо припухлость;
зуд в носу;
боли в животе;
рвота, тошнота;
кожный зуд;
покраснение кожи всего тела;
насморк, шелушение кожи;
першение в горле.
В особо тяжелых случаях:
отек Квинке — отечность затрагивает слизистые рта, дыхательные пути, опухоль распространяется на губы, веки, подкожно-жировую клетчатку лица и шеи. Общее самочувствие резко ухудшается, кожа приобретает синюшный оттенок;
анафилактический шок — выступает холодный пот, появляется слабость, резко падает давление и человек бледнеет. Часто наблюдается потеря сознания.
Избавиться от аллергии невозможно. Если она проявилась, то она будет с вами на всю оставшуюся жизнь. В этой ситуации медицина бессильна. Во всяком случае на сегодняшний день никаких средств, способных окончательно и бесповоротно искоренить любую аллергию, попросту не существует. Зато в распоряжении человечества имеется ряд методов, позволяющих не только справиться с непосредственными проявлениями этого злокозненного недуга, но и с большей или меньшей степенью вероятности предотвратить его рецидив.
Таким образом, можно существенно уменьшить повторный риск проявления аллергии на алкоголь, если соблюдать эти правила:
употреблять исключительно высококачественные напитки — без красителей, консервантов, ароматизаторов, сивушных масел и прочих добавок;
Вспомнить, что вы пили перед проявлением симптомов первого случая аллергии и отказаться в последствие от этого напитка;
исключить тип напитков, ранее вызывавших аллергические проявления у кого-нибудь из родственников, поскольку заболевание может быть наследственным;
попробовать принять небольшую дозу сопутствовавшего аллергии алкоголя под другую закуску;
избегать различного рода коктейлей. Из-за их сложного состава повышается риск встречи с аллергеном.
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