Удивительные преимущества масла лаванды

Это эфирное масло известно своими противовоспалительными, противогрибковыми, антидепрессивными, антисептическими и антибактериальными свойствами. Оно используется как естественное средство при различных состояниях, от прыщей до депрессий, мигрени, зубной боли и растяжений.Против боли. Массаж с маслом лаванды может облегчить боль в суставах, растяжения связок и боли в спине. Аккуратно массируйте маслом пораженный участок, и боль исчезнет в кратчайшие сроки. Но прежде чем использовать любое новое эфирное масло, всегда делайте тест с кожей. У некоторых людей масло лаванды может вызвать раздражения кожи или аллергическую реакцию, которая часто проходит в течение 5-10 минут.От болезней кожи. Масло лаванды используется для лечения различных кожных расстройств, таких как прыщи, экзема и морщины. Оно также помогает заживлять раны, порезы, ожоги, укусы насекомых и кожный зуд. Сначала разведите масло, а затем нанесите на чистое лицо. Его также можно использовать в качестве тоника для лица, смешав две капли масла лаванды с одной чайной ложкой гамамелиса. Смочите смесью ватный тампон и аккуратно протрите им лицо.При плохом настроении. Несколько исследований оценили эффект масла лаванды в деле снижения тревожности. Например, опубликованная в журнале Physiology & Behavior работа показала, что вдыхание аромата лаванды снижает тревожность и улучшает настроение у людей, ожидающих стоматологического лечения. Налейте пару капель масла лаванды на ватный тампон и вдыхайте при эмоциональных проблемах. Или добавьте несколько капель в электрический диффузор, либо в распылитель, наполненный дистиллированной водой.Для хорошего сна. Исследования показали, что масло лаванды, применяемое в качестве ароматерапии, может улучшить качество сна. В одном исследовании утверждалось, что использование масла лаванды повышает общее качество сна на 60%, включая его продолжительность и время, необходимое для засыпания. Добавьте несколько капель масла лаванды в диффузор и держите его на прикроватной тумбочке, или разбрызгайте на подушки перед сном. Вы также можете нанести одну-две капли масла лаванды на виски, запястья или шею. Капните несколько капель на кусок ткани и подложите его под подушку, чтобы уменьшить симптомы бессонницы. Примите теплую ванну с несколькими каплями масла лаванды, прежде чем лечь в постель. Или просто нанесите масло на воротник пижамы.