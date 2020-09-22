Эти продукты помогут укрепить организм во время сезона простуд

К коронавирусу прибавится грипп и простуды.Осень не зря считается сезоном простуд — часто иммунитет снижается и организму сложно бороться с вирусами и переохлаждениями. Но вы можете поддержать организм, всего лишь немного скорректировав свой рацион.Диетолог Тиана Фиалкова рассказала на своей странице в Instagram, какие добавки и продукты стоит добавить в него осенью для поддержания иммунитета и хорошего настроения.Чем поддержать иммунитет:Органическая корица.У меня корица всегда ассоциируется с осенью. Добавляю ее в напитки, выпечку осенью, ее аромат меня умиротворяет даже как-то, особенно в дождливые дни. Важно найти именно цейлонскую органическую, она очень ароматная! Корицу сильно обрабатывают, да и в супермаркетах продают не совсем ту корицу.Мед манука.Очень полезный состав, наш мёд уступает манука по антибактериальным свойствам. Полезно при ОРВИ, ангинах. Детям при аденоидах. И этот мёд — не жертва маркетинга)) Так что от души рекомендую.Ростки брокколи в порошке и ферментированная зелень в порошке.Осенью зелень свежую качественную сложно найти, так что это отличный вариант.Для повышения умственной активности и снижения тяги к сладкому на осень подключаю: фосфатидилсерин, лецитин, омега-3 и витамин Д (дозировка по анализам).Из еды планирую ежедневно готовить домашнее растительное молоко.Разное: из тыквенных семечек, кедровых и миндальных орехов, мака и кунжута и др. Растительное молоко богато на микроэлементы и жиры. Поэтому, как результат — меньше тяги к сладкому, «напитанные» кожа, волосы, ногти.