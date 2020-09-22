Назван один из лучших гарниров для защиты от болезней сердца и рака

Одним из лучших гарниров, повышающих защиту организма от болезней сердца и рака, является коричневый (бурый) рис – этот продукт содержит белки, основные минералы и клетчатку, важную для хорошей работы кишечника.Если белый рис в качестве гарнира медиками не рекомендуется, поскольку является слишком богатым источников углеводов, повышающих сахар в крови, – то бурый рис, напротив, является одним из лучших.Ученые констатируют, что данный вид гарнира полезен для защиты от болезней сердца и рака. Продукт отличается высоким содержанием селена и магния, предотвращающих накопление холестерина в артериях, ведущее к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.«Новые исследования подтверждают значительный потенциал коричневого риса в области снижения риска онкологических заболеваний, например, рака толстой кишки и груди. Важную роль в этом играют его антиоксиданты, существенная концентрация минерала селена», - заметили научные специалисты.