Как избавиться от мокроты в домашних условиях

Мокрота в горле способна скапливаться и сильно портить качество жизни. Множество эффективных средств по избавлению от мокроты позволят улучшить состояние. Давайте рассмотрим подробнее эффективные методы.Полоскание горлаТеплая соленая вода способна разредить слизь, снять раздражение в горле. Для этого разведите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды. Потом нужно набрать воду в рот, но не глотать её. Затем отклоните голову назад и полощите горло. Сплюньте воду в раковину и прополощите рот чистой теплой водоы. Желательно полоскать горло каждые 2-3 часа на протяжении нескольких дней.Увлажнение воздухаДыхательные пути должны быть в увлажненном состоянии. Для этого можно приобрести увлажнитель воздуха, заполнять его дистиллированной водой и включить его. Благодаря пару будут смачиваться дыхательные пути, слизь становится разреженной. Не будет лишним добавить эвкалиптовое масло, которое часто присутствует в средствах для натирания и ингаляции. Всего пара капель помогут улучшить ситуацию.Горячий душГорячий душ с паром может стать достойной заменой увлажнителю. Пар будет разжижать мокроту в горле. В душе нужно глубоко дышать. Опять-таки эфирное масло поможет избавиться от мокроты эффективнее.Дышать паром над мискойРазредить и вывести мокроту позволит паровая ингаляция. Дышать паром над большой миской с горячей водой. Для этого нужно наклониться над чашей, накрыть голову полотенцем, медленно дышать паром в течение нескольких минут. Но не слишком долго, чтобы не получить ожог слизистых носоглотки. Эфирное масло в составе воды усилит положительный эффект.Напевать под носКогда нет боли в горле, то можно попробовать напевать себе что-нибудь под нос. Это тоже избавляет от мокроты. Стенки горла начинают вибрировать, помогая тем самым выводить слизь. Потом можно выпить немного воды, чтобы прочистить горло. При таком методе помните, что нельзя применять его при дискомфорте. Если это причиняет неудобство, то пользуйтесь чем-то другим.Выпивайте больше водыПри наличии мокроты в рационе должно быть минимум 11 стаканов воды в день. Она позволит разжижать слизь, вывести её из глубины. Для вкуса и пользы можно добавлять в жидкость лимон, кусочек имбиря. Это тоже позволяет улучшить ситуацию с горлом. Но не переусердствуйте — перенасыщение водой способно привести к обратному эффекту, спутанности сознания, вялости, раздражительности. Теплые жидкости тоже приносят пользу. Чай или теплая вода поможет в решении проблемы, облегчат кашель, выведут мокроту. Оптимальнее всего подходит лимонный чай с медом.Помните, что избавление от мокроты — планомерный процесс. Важно объединить все способы и избавиться от проблемы. Несколько дней лечения в домашних условиях сделают вашу жизнь проще. Но если подобные методики не помогают, лучше обратиться за помощью к врачу.