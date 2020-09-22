Онкологи назвали ранние симптомы рака, на которые люди не обращают внимания

Онкология до сих пор является страшным заболеванием с большим риском летального исхода. Дело в том, что эффективность лечения во многом зависит от того, на какой стадии пациент обратится за медицинской помощью.На ранних этапах недуга высока вероятность полного выздоровления. По этой причине стоит внимательно относиться к своему здоровью и не пропускать важные сигналы своего организма.Онкологи составили список симптомов рака на ранних стадиях, на которые люди редко обращают внимание:Непонятное чувство усталости: вы постоянно чувствуете себя опустошенным вне зависимости от того, сколько вы времени потратили на сон и чем занимались в течение дня.При начальной стадии рака у пациентов пропадает аппетит, а масса тела становится существенно меньше.Начинается странный кашель, который никак не связан с простудными заболеваниями.Стоит внимательно следить за своими родинками: если они стали менять свою форму, то это явный сигнал того, что пора к врачу.Также нельзя игнорировать неожиданное появление крови - в фекалиях, моче, мокроте. Это явный признак того, что с организмом что-то не так.Часто при начале онкологии пациенты не могут нормально глотать пищу, испытывая серьезные затруднения.