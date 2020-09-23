Анализ детского мозга выявил удивительные особенности изменения структуры сна
У новорожденных REM-фаза занимает примерно половину всей продолжительности сна, а к 10 годам эта фаза начинает занимать примерно четверть от общего объема, а после 50-летнего возраста - сокращается до 15%. Университет Калифорнии попытался понять, почему эта фаза сна становится с возрастом все короче. Был проведен анализ более 60 исследований и выстроена математическая модель, позволяющая анализировать, что происходит во время сна и как меняется длительность REM-фазы в зависимости от массы тела и объема головного мозга.
Было подтверждено: в возрасте примерно 2,4 года у детей происходит резкое сокращение продолжительности REM-фазы и увеличение длительности медленного сна. С этого возраста, по словам ученых, сон нужен в первую очередь не для усваивания новой информации, а для восстановления и очищения головного мозга.
Получается, что в первые два года жизни быстро растущему мозгу ребенка необходимо усвоить огромное количество информации, образовать разветвленную сеть нейронных связей. И все это происходит в рамках длительной фазы REM-сна. Однако в 2-3 года приоритеты головного мозга меняются, как и структура сна.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.meddaily.ru - Добавил validol в категорию Педиатрия
Добавить комментарий