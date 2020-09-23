Анализ детского мозга выявил удивительные особенности изменения структуры сна

Неврологи полагают, что REM-фаза сна (фаза быстрого движения глаз, характеризуемая наличием снов) необходима для образования новых нейронных связей в процессе усваивания информации, полученной во время бодрствования. При этом в рамках фазы медленного сна в основном происходит восстановление после пережитого днем.У новорожденных REM-фаза занимает примерно половину всей продолжительности сна, а к 10 годам эта фаза начинает занимать примерно четверть от общего объема, а после 50-летнего возраста - сокращается до 15%. Университет Калифорнии попытался понять, почему эта фаза сна становится с возрастом все короче. Был проведен анализ более 60 исследований и выстроена математическая модель, позволяющая анализировать, что происходит во время сна и как меняется длительность REM-фазы в зависимости от массы тела и объема головного мозга.Было подтверждено: в возрасте примерно 2,4 года у детей происходит резкое сокращение продолжительности REM-фазы и увеличение длительности медленного сна. С этого возраста, по словам ученых, сон нужен в первую очередь не для усваивания новой информации, а для восстановления и очищения головного мозга.Получается, что в первые два года жизни быстро растущему мозгу ребенка необходимо усвоить огромное количество информации, образовать разветвленную сеть нейронных связей. И все это происходит в рамках длительной фазы REM-сна. Однако в 2-3 года приоритеты головного мозга меняются, как и структура сна.