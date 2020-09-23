Какие продукты нежелательны после родов

Диета молодой мамы имеет огромное значение для нее и ребенка. Вот продукты, которые рекомендуется исключить.Чеснок. Продукты с сильным вкусом, такие как чеснок и перец чили, могут изменить вкус грудного молока. Хотя большинству младенцев нравится изменение вкуса, некоторые из малышей могут не принять запах и вкус чеснока, и отказаться от еды.Кофе. Слишком много кофеина может вызвать у ребенка раздражительность и нарушить сон. Тем не менее, это нормально, если вы употребляете кофе в умеренных количествах, то есть две или три чашки (300 миллиграммов кофеина) в день. Обратите внимание на то, что некоторые газированные напитки и чай также содержат кофеин.Алкоголь. Говорят, что темное пиво увеличивает количество грудного молока, но это неправда. Исследования показали, что алкоголь в реальности снижает объемы молока. Поскольку алкоголь может попадать в грудное молоко, лучше избегать употребления спиртных напитков во время кормления грудью. Было доказано, что алкоголь в грудном молоке может вызвать сонливость, слабость и нездоровое увеличение веса ребенка.Арахис. Крайне маловероятно, что грудное молоко вызовет у ребенка аллергическую реакцию. Но в редких случаях у малыша может быть аллергия на арахис. Если вы заметили, что у вашего ребенка симптомы аллергии (например, экзема или сыпь, насморк, чихание, кашель, красные и слезящиеся глаза, рвота или диарея), проконсультируйтесь с врачом.Жирные и вызывающие газы продукты. Молодым мамам следует воздерживаться от жирной высококалорийной и газообразующей пищи, которая трудно переваривается. Продукты, из-за которых у вас появляется газообразование, не влияют на пищеварение вашего ребенка, потому что газ - это местная реакция в вашем желудочно-кишечном тракте.Рыба с высоким содержанием ртути. Ртуть может препятствовать развитию мозга ребенка. Но рыба и морепродукты с низким содержанием ртути полезны для кормящих мам. Рыба - отличный источник жирных кислот Омега-3, которые трудно найти в других продуктах. Кормящим мамам рекомендуется еженедельно съедать некоторое количество рыбы с низким содержанием ртути.Коровье молоко и соя. У некоторых младенцев имеется пищевая непереносимость белка коровьего молока или соевого протеина. В таких случаях вам следует избегать любых продуктов, содержащих молоко, молочные продукты, казеин, сыворотку или казеинат натрия. Если ваш ребенок страдает непереносимостью соевого белка, держитесь подальше от всех соевых продуктов, таких как тофу, темпе, тамари, соевый соус, соевое молоко, мисо и эдамаме.