Определен самый токсичный предмет в холодильнике

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Пластиковые контейнеры для хранения еды, которые можно обнаружить практические в любом холодильнике, могут создавать серьезные угрозы для здоровья людей, если в состав пластика входит вещество под названием бисфенол А. Об этом, по данным MSN, предупредили эксперты некоммерческой организации Клиника Мэйо.Бисфенол А (BPA) — химическое соединение, используемое в качестве отвердителя при изготовлении пластика. Вещество считается опасным для человеческого организма, но согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, опубликованному в 2010 году, а также более поздним отчетам FDA, доза BPA в еде, которая хранится в таре с содержанием вещества, не может навредить человеку. Впрочем, это не относится к еде, которая подвергалась температурному воздействию, находясь в BPA-таре.Учитывая потенциальную опасность бисфенола А, американские ученые рекомендуют выбирать пластиковую тару без содержания этого вещества. Плюс, специалисты не советуют помещать пластиковые контейнеры с содержанием BPA в микроволновые печи или посудомоечные машины, так как опасное соединение может активно высвобождаться при температурной обработке. В целом — лучше отказаться от BPA-тары в пользу более безопасных видов пластика или посуды из стекла, фарфора или нержавеющей стали.