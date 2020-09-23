Наполнители в продуктах питания вызывают болезни

Учёные полагают, что диета с большим количеством высокопереработанных продуктов питания приводит к усилению вредных воспалительных процессов. А они способствуют развитию болезней сердца, артритов, старческого слабоумия и даже рака.Продолжительность нашей жизни сокращается из-за токсического воздействия ультра-переработанной пищи, как показало новое исследование. К ней относят продукты, имеющие высокую степень переработки. К примеру, разного рода сардельки, сосиски, бекон, ветчину, фастфуд, сухарики, чипсы и тому подобное. Во всех подобных продуктах очень много жира или сахара, либо того и другого, в них также содержится целый коктейль разного рода наполнителей.Практически все продукты питания, изготовленные промышленным способом, имеют какие-то искусственные консерванты. Новое поколение этих продуктов насыщено подсластителями, красителями, загустителями для смешивания ингредиентов, которые в природе между собой не сочетаются, консервантами для того, чтобы пища не теряла свой цвет и имела срок годности в несколько месяцев, а также множеством других химических веществ для усиления вкуса, аромата и тому подобного. Учёные полагают, что россияне, в среднем, каждый год употребляют по 8 кг этих химических добавок.Теория заключается в том, что организм человека просто не способен перерабатывать такую токсичную пищу, и ее употребление вызывает хроническое вредное воспаление. Если в нашем организме постоянно происходят воспалительные процессы, это может приводить к серьезным расстройствам, включая диабет второго типа, заболевания сердца и рак. К сожалению, так называемое здоровое питание всех проблем не решит.Даже если мы завтрашнего дня перейдём на полностью вегетарианское или веганское питание, то всё равно будем вынуждены подвергать здоровье риску, употребляя прошедшие через высокую степень переработки заменители мяса, предлагаемые вегетарианцам. Единственным выходом является натуральное питание, то есть на продукты, которые мы выращиваем сами или покупаем у фермеров. Но для этого нужно быть на 100% уверенными в том, что это органические продукты, которые не подвергались воздействию разного рода пестицидов, а получить такую уверенность затруднительно.