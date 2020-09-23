Эксперты Роспотребнадзора предупреждают, что домашние заготовки на зиму могут скрывать смертельную опасность – возбудителей ботулизма. Их присутствие в домашних консервах определить практически невозможно.В ведомстве констатируют, что именно домашние заготовки на зиму чаще всего становятся причиной ботулизма. Провоцирующие его бактерии не просто выживают, а прекрасно себя чувствуют при отсутствии доступа кислорода, свободно размножаясь в герметически закрытых соленьях-вареньях и копчениях домашнего производства.Эксперты предупредили о смертельной опасности заражения ими.«Ботулизм поражает нервную систему. При несвоевременном обращении к врачу это грозит летальным исходом», - заявили в Роспотребнадзоре.Его специалисты призвали не покупать домашние заготовки и продукты домашнего копчения на рынках, у случайных продавцов.«Особая опасность в том, что внешний вид, вкус и запах продуктов, зараженных возбудителями ботулизма, не меняется – определить их наличие «на глаз» невозможно», - уточнили санитарные врачи.Также они рекомендуют не готовить в домашних условиях консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа – данные продукты трудно отмыть от порчи.