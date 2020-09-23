Антиоксиданты в сыре могут защитить кровеносные сосуды от повреждений

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Исследование показало, что включение молочного сыра в рацион с высоким содержанием натрия помогает сохранить функцию кровеносных сосудов .Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета штата Огайо обнаружили, что природные антиоксиданты в сыре играют защитную роль от окислительного стресса, который может повредить кровеносные сосуды.Хотя сыр содержит много натрия (соли), предыдущие исследования уже показали, что молочные продукты могут улучшить здоровье сосудов. В ходе исследования ученые изучили влияние сыра на кровеносные сосуды у 11 взрослых без чувствительного к соли артериального давления.Участники должны были соблюдать каждую из четырех диет в течение восьми дней каждая: диета с низким содержанием натрия и без молока; диета с низким содержанием натрия и высоким содержанием сыра; диета с высоким содержанием натрия, без молока; и диета с высоким содержанием натрия и сыра.Антиоксиданты в сыре блокируют ацетилхолинВ конце каждого восьмидневного периода исследователи обследовали участников, вводя небольшое количество ацетилхолина - соединения, которое сигнализирует о расслаблении кровеносных сосудов.Результаты показывают, что во время диеты с высоким содержанием натрия и без сыра участники плохо реагировали на ацетилхолин, и кровеносным сосудам было трудно расслабиться.Однако этот эффект не наблюдался во время диеты с высоким содержанием натрия и сыра.