Как улучшить сон: отвечает эксперт

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Многие люди перед сном листают ленты своих соцсетей на смартфонах и планшетах, что нарушает их график снаСон необходим нашему организму для того, чтобы восстанавливать потраченную энергию и продуктивно прожить следующий день. О том, как улучшить свой сон, рассказывает диетолог Пуджа Шарма. Об этом пишет издание wworld.Эксперт говорит о том, что по вашему состоянию утром можно определить, насколько хорошо вы спали. Если, едва проснувшись, вы чувствуете упадок сил и слабость, то стоит внести в свой ежедневный распорядок определенные изменения.Диетолог советует максимально снизить употребление кофе, особенно за несколько часов до сна. Потому как кофеин является источником энергии, и может лишить сна на длительное время. Хорошей альтернативой кофе может стать ромашковый или мятный чай. Научно доказано, что чашка травяного чая перед сном, способствует расслаблению тела и разума. А после насыщенного дня – это именно то, что нужно.Также лучше отказаться от жирных и тяжелых продуктов на ужин. Это может вызвать проблемы с пищеварением, отложив сон на несколько часов позднее задуманного. Лучше отдать предпочтение легким блюдам, и воздерживаться от еды за 3-4 часа до сна.Непосредственно перед сном можно себе позволить стакан теплого молока с медом. Ученые утверждают, что сочетание этих продуктов имеет успокоительный эффект и улучшает сон.Готовясь ко сну, отключите гаджеты и телевизор, чтобы ваше тело действительно смогло получить необходимый отдых. Специалист рекомендует спать не менее 7 часов каждый день. Потому что дефицит сна никак нельзя компенсировать на выходных.