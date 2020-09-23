Названы продукты на завтрак, которые приводят к ожирению
"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", - отметила специалист.
Также диетолог рекомендует не есть на завтрак хлопья и мюсли, которые заливают соком либо молоком. Свежевыжатые соки и смузи Кононенко также не советует употреблять натощак, поскольку они содержат множество простейших сахаров.
"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", - добавила диетолог.
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