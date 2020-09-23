Диетолог рассказала, как похудеть с помощью бананов
Однако важно отметить, что этот желтый фрукт напрямую не заставляет вас худеть. Во-первых, он содержит много калорий.
Чашка банановых ломтиков содержит около 135 калорий, а чашка яблок - около 60. Тем не менее, как бананы помогают похудеть?
Клетчатка: ключ к снижению веса бананов
Польза банана для похудания в первую очередь связана с его волокнистым содержанием. Бананы являются хорошим источником клетчатки - в среднем банане ее около 3,07 грамма.
Клетчатка заставляет вас чувствовать себя сытым дольше, что приводит к меньшему количеству еды и меньшему потреблению калорий. Некоторым типам клетчатки требуется больше времени для переваривания, поэтому потребление пищи лучше регулируется.
Как оптимизировать потребление бананов для похудения
Эксперты рекомендуют вместо того, чтобы добавлять банан в свой рацион, употреблять его в качестве замены высокожировой и калорийной пище.
У вас может быть несколько вариантов приятного обеда или закуски с бананом.
Рассмотрим следующие варианты питания:
Овсянка - добавьте в утреннюю овсянку нарезанные бананы и другие фрукты.
Посыпанный корицей банан - просто посыпьте ломтики фрукта корицей, чтобы разнообразить вкус.
Йогурт - смешайте нарезанный банан с обезжиренным простым греческим йогуртом.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий