Диетолог рассказала, как похудеть с помощью бананов

Говорят, что бананы полезны для людей, пытающихся похудеть.Однако важно отметить, что этот желтый фрукт напрямую не заставляет вас худеть. Во-первых, он содержит много калорий.Чашка банановых ломтиков содержит около 135 калорий, а чашка яблок - около 60. Тем не менее, как бананы помогают похудеть?Клетчатка: ключ к снижению веса банановПольза банана для похудания в первую очередь связана с его волокнистым содержанием. Бананы являются хорошим источником клетчатки - в среднем банане ее около 3,07 грамма.Клетчатка заставляет вас чувствовать себя сытым дольше, что приводит к меньшему количеству еды и меньшему потреблению калорий. Некоторым типам клетчатки требуется больше времени для переваривания, поэтому потребление пищи лучше регулируется.Как оптимизировать потребление бананов для похуденияЭксперты рекомендуют вместо того, чтобы добавлять банан в свой рацион, употреблять его в качестве замены высокожировой и калорийной пище.У вас может быть несколько вариантов приятного обеда или закуски с бананом.Рассмотрим следующие варианты питания:Овсянка - добавьте в утреннюю овсянку нарезанные бананы и другие фрукты.Посыпанный корицей банан - просто посыпьте ломтики фрукта корицей, чтобы разнообразить вкус.Йогурт - смешайте нарезанный банан с обезжиренным простым греческим йогуртом.