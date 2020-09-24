Ученые доказали пользу зеленого света при лечении мигрени

Американские ученые доказали, что зеленый свет помогает быстрее избавиться от мигрени и головной боли.Участниками научной работы стали 29 человек, которые достигли необходимых результатов при традиционном лечении мигрени.На первом этапе эксперимента добровольцы больше двух месяцев 1-2 часа оставались под воздействием белого света, что происходило каждый день. После этого следовал этап с наличием зеленого света, который показал существенные улучшения самочувствия пациентов.Около 83% граждан с эпизодической мигренью и 63% – с хронической заявили о снижении неприятных ощущений на 50%. Они обратили внимание на снижение интенсивности и периодичности возникновения боли в целом, что стало статистически значимым показателем. Медики уверены, что зеленый свет можно использовать как предупреждающую терапию при мигрени.Плюс терапии не только в отсутствии побочных эффектов, но также в положительном воздействии на качество сна и другие аспекты жизни человека.Один из ведущих экспертов работы Мохаб Ибрагим отметил, что для достижения желаемого результат необходимо выбрать правильную частоту и интенсивность света, а также выбирать верное время.