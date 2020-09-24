Специалист Минздрава рассказала об основах правильного питания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употребление пищи должно происходить часто и небольшими порциями, плюс, в рационе обязательно должны присутствовать супы. Это основы правильного питания от Оксаны Драпкиной, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации по терапии и общей практике."Я думаю, что следует избегать слова "диета", если мы говорим о правильном питании. Это должен быть хорошо сбалансированный рацион. Существуют самые общие рекомендации, которых стоит придерживаться всем без исключения", — отметила эксперт.Драпкина заявила, что питаться нужно часто и небольшими порциями, а одним из основных блюд должны быть супы. "От супа, если мы говорим о нормальном супе с овощами, зеленью и мясом, нельзя набрать сколько-нибудь значительный лишний вес, плюс, суп в целом полезен для организма, поэтому должен присутствовать в рационе в обязательном порядке", — уточнила представитель Минздрава.Ранее доктор меднаук и диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты питания, которые помогут укрепить иммунную систему осенью. Специалист считает, что нужно употреблять побольше разноцветных овощей — в частности, перцев, моркови, тыквы и томатов. Плюс, полезными являются яблоки, орехи, ягоды, сардина, скумбрия и сельдь.