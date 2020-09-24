Препарат для диабетиков замедляет когнитивное снижение
Новое исследование, проведенное в течение шести лет в рамках Сиднейского исследования памяти и старения с участием 1037 австралийцев (исходный возраст от 70 до 90 лет), выявило дополнительный эффект препарата. У людей с диабетом 2 типа, принимавших метформин, наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций с меньшим проявлением деменции по сравнению с теми, кто лекарство не принимал.
«Мы выявили многообещающий потенциал безопасного и широко применяемого лекарства, которое может изменить жизнь пациентов с риском деменции, а также их семей. Для людей с диабетом 2 типа метформин может предложить еще один дополнительный эффект – пользу для когнитивного здоровья», - рассказывает первый автор, профессор Кэтрин Самарас.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий