Панацея или проблема? Как смузи могут навредить нашему здоровью

Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач Beauty Line, рассказывает, почему смузи не является панацеей от всех проблем, почему не стоит злоупотреблять ингредиентами этого напитка и как он вредит нашим зубам.Капелька историиИ дома, и в ресторанах, и на производстве смузи готовят, перемалывая фрукты, овощи, ягоды в блендерах и им подобных устройствах. В общем-то, именно изобретение такой домашней и промышленной техники и позволило выдумать смузи — впервые они появились в 30-е годы в жаркой во всех смыслах Калифорнии, краю солнца, моря и девушек в бикини.В 1960?70-е годы смузи триумфально вернулось: как раз в это время хиппи задумались, что бы такого выпить в промежутках между призывами «Make peace, no war», серферы принялись пить смузи литрами, покоряя волны, а мода на здоровое питание, как эпидемия, охватила почти все слои общества. В 80-е и 90-е смузи плавно перешло в руки спортсменов, как символ настоящей спортивности, наряду с «адидасом», а с 2000-х оно уверенно заняло место на кухнях стройных фитоняшек и заботливых мамочек.Три близнеца — сок, пюре, смузиВсе это мы получаем из сырых овощей, фруктов, ягод, зелени — и некоторые даже не делают различий между соками, фруктовыми или овощными пюре и смузи. Но разница есть, и довольно значительная. Пюре можно получить только после термической обработки продуктов и пюрирования — превращения их в густую массу, которую нельзя пить. Соки и смузи получают холодным способом, но любой сок, даже с кусочками фруктов или овощей, достаточно жидкий, чтобы его можно было пить даже через трубочку.Смузи же расположился точно между теплым плюсом с пюрешками и холодными полюсом с соками. Это нечто среднее по консистенции и густоте: заметно гуще, чем сок, но при этом смузи нетрудно пить. Именно это и стало залогом его популярности — вы при всем желании не сможете пить пюре из горлышка бутылки прямо между подходами к тренажеру.При этом смузи более сытный, чем соки, в том числе и потому, что его готовят с использованием добавок: измельченных орехов, семечек, молока, сливок, ледовой крошки, меда, сахара, мороженого, нередко в деле принимают участие даже специи. В пюре и соках такие добавки встречаются намного реже: пюре они сделают слишком жидким, а в соке осядут на дно.Затаившийся сахар, крадущийся кариесИ вот тут-то таится первая опасность. Дело в том, что во всех фруктах и даже овощах имеется сахар. Сам по себе он редко способен причинить зубам серьезный вред (почти невозможно съесть в одно лицо такое количество фруктов, счет будет идти на килограммы в один присест). Но щедро добавляя в смузи сахар, мед и мороженое, мы мгновенно усугубляем ситуацию.У сахара нейтральный pH (кислотно-щелочной баланс), но он вредит зубам за счет особенностей усвоения и продуктов, которые при этом выделяются. Наш организм способен усвоить сахар только с помощью кальция и витаминов группы В, и зубы — первый источник кальция, который встречается на пути сахару. Он также является прекрасной пищей для бактерий в полости рта. Бактерии, уплетая сахар за обе щеки, выделяют кислоты, повреждающие эмаль и вызывающие кариес. При этом в смузи объем сахара повышен, т.к. в соки и пюре его добавляют очень редко.Кстати, именно по этой причине не стоит пить смузи вечером или на ночь. Пока мы спим, выработка слюны во рту уменьшается, она хуже омывает зубы, а значит — хуже очищает их от налета, бактерий и кислот. Хлебнув стаканчик-другой смузи на ночь, мы делаем бесценный вклад в развитие кариеса. Бактерии нам очень благодарны! Итак, выкидываем из рецептов смузи все сладкое. Но это еще не конец!Коварный лед и краска в зубахСмузи — отличный способ охладиться, и мы щедро засыпаем в него лед или ледяную крошку. Собственно, ведь ради этого все и затевается, верно? Увы, зубы с этим не согласятся. Резкий перепад температур вызывает образование на эмали зубов трещины разной интенсивности. Чаще этакой эффект возникает при одновременном употреблении очень горячей и очень холодной пищи или напитков. Но резкий контраст холодного воздуха и горячего питья, жаркого воздуха и холодного смузи приводит ровно к тому же результату.Прочность эмали снижается из-за трещин — и это необратимое изменение. Эмаль зубов, в отличии от кожи, не заживает, трещины остаются на ней навсегда. Через них в зубы проникают природные красители, которые придают фруктам и овощам эти замечательные жизнерадостные расцветки. Синий, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый — все эти цвета теперь украсят и ваши зубы! Весело, правда? В общем, забываем навсегда про лед и ледовую крошку в смузи. Опасность миновала? Все еще нет!Фруктовые кислоты навсегдаВы никогда не сможете избавить от них фрукты, из которых готовите смузи. Органические кислоты формируют вкус плодов (кисловатый, терпкий и т. д.) и обладают множеством полезных свойств. Например, они благотворно влияют на пищеварение, активно применяются в косметологии, но, увы, негативно влияют на состояние зубов.Для приготовления 250-миллилитрового стакана смузи нужно больше продуктов, чем вы можете просто так сгрызть за просмотром сериала. Из фруктов и овощей кислоты коварно проникают в ваш стакан: яблоки, малина, черешня богаты муравьиной кислотой, яблочная, как ни странно, тоже есть в малине, барбарисе, рябине и винограде, щавелевую мы обнаружим в спарже, свекле, бананах. Лимонная кислота, вот сюрприз, имеется в лимонах, грейпфрутах и апельсинах, бензойная — в клюкве, бруснике, чернике и т. д.При постоянном контакте с зубами кислоты вызывают деминерализацию эмали, снижают ее прочность и даже провоцируют повреждения. Поверхность зуба становится шероховатой, и за нее крепче цепляется налет, что вызывает трудности с его удалением. В шероховатостях уютно устраиваются бактерии, а если добавить сюда сахар — то вы создаете для них практически курорт.Смузи детям не игрушкаВ смысле, не питание. Уж точно — не постоянное. Заменять им фрукты, овощи, ягоды, зелень нельзя. Для детских зубов очень полезны и кальций в капусте, зелени, финиках, и фтор в моркови и помидорах. Богатые железом яблоки и лимоны укрепляют десны и сосуды слизистой, снижая риск воспалений, а витамин C из цитрусов нужен для обменных процессов в костных тканях. Но не всегда удобно грызть яблоко, а жевать капусту и морковь не каждого ребенка заставишь. Многие мамы видят в смузи прекрасный выход, особенно если добавить сахарку и меду.Но, во?первых, сахар гораздо губительнее для хрупкой и тонкой детской эмали. Даже если вы даете ребенку смузи, они должны быть без сахара или меда и только в первой половине дня. После того, как ребенок почистил зубы на ночь — никаких смузи! Уменьшение выработки слюны во время сна происходит и у детей. Во?вторых, для совсем маленьких детей слишком долгое питание пюрешками и смузи вместо твердых фрутов — совсем не полезно. Фактор жевания — один из самых важных при прорезывании зубов и формировании правильного прикуса. Если слишком долго оберегать малыша от твердой пищи, включая овощи и фрукты, то зубы прорежутся с опозданием.Необходимо, чтобы ребенок грыз яблочки, груши, кусочек морковки, твердые части капусты и т. д. Это укрепляет ткани пародонта и зубов, очищает их от мягкого налета. Это работает и со взрослыми — грызите на пару с ребенком яблоки и наслаждайтесь приятной гладкостью зубов.Как спасти зубы от смузи?Искоренить из смузи фруктовые кислоты вы не сможете. Поэтому лучше не злоупотреблять этим напитком: он лакомство, а не замена фруктам, ягодам и овощам. Детям тем более лучше давать смузи пореже, 1?2 раза в неделю самое большее. Взрослым можно угощаться им почаще, но тоже не каждый день и тем более не несколько раз в день.Лакомиться напитком хиппи и серферов лучше в первой половине дня и не пить его на ночь, после чистки зубов. Не устраивайте зубам шоковую терапию — откажитесь от добавления льда и сильного охлаждения смузи. И наконец — самое важное: не добавляйте в него сладкое — сахар, мед, мороженое, зефирки или марципан. Тогда вы насладитесь вкусным напитком, не рискуя вашей улыбкой!