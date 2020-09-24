Диетологи определили безопасные альтернативы кофе

Кофе известен как напиток, богатый многими полезными соединениями. Однако кофе показан не всем. Специалисты советуют искать альтернативы - продукты, содержащие эти же активные соединения. В частности, два полезных соединения, содержащиеся в кофейных зернах, - это кофейная кислота и хлорогеновая кислота.Также кофейная кислота есть в финиках, черносливе, оливках, картофеле, семенах подсолнечника, корице, тмине, мускатном орехе, имбире, звездчатом анисе, мяте, тимьяне, орегано, шалфее и розмарине. Хлорогеновая кислота - в черносливе, чернике, яблоках, грушах, персиках, артишоках, картофеле, семенах подсолнечника, мяте, шалфее и орегано.Большинство исследований кофейной кислоты и хлорогеновой кислоты показывают, что соединения воздействуют на сигнальные пути, которые способствуют развитию хронических заболеваний, включая рак. Соединения могут предотвратить развитие рака, нейтрализуя свободные радикалы, которые способны повредить клеточные стенки, и превращая канцерогены в менее токсичные вещества. Кроме того, эксперименты с мышами показали, что кофейная кислота и хлорогеновая кислота подавляли процесс повышение уровня сахара в крови после еды.Среди других полезных соединений в кофе - кверцетин и глюкозинолат. Соединения кверцетина придают цветам, овощам и фруктам определенный цвет. Кверцетин помогает растениям адаптироваться к местным условиям выращивания и регулирует гормоны, влияющие на их рост и развитие. Источники кверцетина: спаржа, маслины, какао, клюква, гречка, чернослив, бобы, сливы, яблоки, красный и коричневый лук, лук-шалот, ежевика, малина, клубника, брокколи, красный салат, красное вино, зеленая фасоль, цуккини, орегано, майоран, гвоздика и каперсы. Кверцетин обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противораковым действием. Он изменяет способ развития, роста и распространения раковых клеток, помогая их уничтожить, а также снижает кровяное давление.Глюкозинолаты придают определенным растениям едкий запах. Они содержатся в брокколи, белокочанной капусте, брюссельской капусте, цветной капусте, дайконе, кале, васаби, бок-чой, рукколе, хрене, редисе, репе, кресс-салате и горчице. Биоактивность глюкозинолата, вероятно, развилась как часть систем защиты растений от болезней и насекомых-вредителей. Лабораторные исследования проявляют противомикробную и противораковую активность соединения.