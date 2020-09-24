Как без капель заставить дышать заложенный нос?
Совет врача о том, как заставить дышать заложенный нос без специальных капель, опубликовал журнал Freundin (Германия). Утверждается, что с помощью этого способа можно вернуть носовое дыхание за считанные минуты.
Что нужно сделать?
Прижмите кончик языка к небу примерно на секунду, а затем снова расслабьте его.
Надавите указательным и средним пальцами на срединную точку между бровями. Давите в течение секунды и отпускайте. Повторяйте на протяжении 25 секунд. Предыдущее действие и это должны выполняться одновременно.
Сделайте глубокий вдох, запрокиньте голову, зажмите нос большим и указательным пальцами. Задержите дыхание как можно дольше, но так, чтобы это не вызывало явного дискомфорта.
По словам врача, этот трюк будет особенно полезен простуженным людям. Специалист рекомендует выполнять его перед сном.
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