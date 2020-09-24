Как без капель заставить дышать заложенный нос?

Существует техника, помогающая быстро прочистить заложенный нос и заставить его вновь дышать нормально без использования назальных капель и спреев.Совет врача о том, как заставить дышать заложенный нос без специальных капель, опубликовал журнал Freundin (Германия). Утверждается, что с помощью этого способа можно вернуть носовое дыхание за считанные минуты.Что нужно сделать?Прижмите кончик языка к небу примерно на секунду, а затем снова расслабьте его.Надавите указательным и средним пальцами на срединную точку между бровями. Давите в течение секунды и отпускайте. Повторяйте на протяжении 25 секунд. Предыдущее действие и это должны выполняться одновременно.Сделайте глубокий вдох, запрокиньте голову, зажмите нос большим и указательным пальцами. Задержите дыхание как можно дольше, но так, чтобы это не вызывало явного дискомфорта.По словам врача, этот трюк будет особенно полезен простуженным людям. Специалист рекомендует выполнять его перед сном.