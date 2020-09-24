Диетологи оределили фрукты, предотвращающие облысение

Известный диетолог из Новой Зеландии определил перечень продуктов, при употреблении которых, можно существенно снизить скорость выпадения волос. Речь о них пойдет ниже.Ежедневно человек теряет до 100 волосинок. Выпадают они не только с головы, но и с различных частей тела. Специалисты утверждают, что потеря от 50 до 150 волосинок ежедневно, считается нормой. На сам факт выпадения волос влияют определенные факторы, например наличие стрессовых ситуаций, либо неправильное питание, в результате чего организм не в полном объеме получает витамин D. Диетолог Райн Раман, пришел к выводу, что употребление в пищу куриных яиц, позволит не только сохранить волосы, но и заметно их омолодить.В составе яиц находится большое количество минералов, полезных для организма, включая селен и цинк. Витамины группы В способствуют выработке кератина, что в свою очередь укрепляет волосы. Так же яйца являются продуктом, контролирующим уровень холестерина в крови. Исходя из этого, употребляя данный продукт, можно снизить риск развития атеросклероза, и повысить кровоснабжение в области головы.Вместе с яйцами можно добавить в рацион авокадо. Данная культура содержит в своем составе витамин Е, количество которого почти 20% от необходимой суточной нормы человека. Еще один источник витаминов необходимых для роста волос - батат. Фрукт имеющий сходство с картофелем содержит калий и каротин, а также витамины группы А и С, поддерживающие нормальное состояние кожи и волос.