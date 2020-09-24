Елена Малышева опровергла мифы о насморке

Одна из известных телеведущих первого канала, Елена Малышева развеяла все мифы о насморке. В студии находились известные эксперты и шесть огромных носов, которые символизировали убеждение об этом симптоме.Специалисты программы просили людей не верить в то, что насморк возникает по причине промокших ног или то, что потеря обоняния - это главный признак коронавируса.Врачи установили, что насморк может появиться совершенно по различным причинам. Это может быть даже простая аллергия или какие-либо воспалительные процессы, происходящие в организме. Плюс ко всему, обоняние может пропасть при воспалении слизистой, поэтому не стоит сразу думать о том, что у вас ковид-19.Эксперты просили не прогревать нос при появлении насморка или каких-либо похожих симптомов. Это может нанести еще больший вред.Также специалисты отметили, что в былые времена насморк лечили табаком. Таким образом, пытались вызвать чихание. Лечить данный недуг не рекомендуется данным средством. К этому же относится и всем известный чеснок.Медики признали, что препараты от насморка вызывают привыкание у организма, поэтому вместо капель посоветовали промывать нос.