Ученые обнаружили виновника бокового амиотрофического склероза
Известно, что TDP-43 связывается с РНК, и первый эксперимент команды показал, что в нейронах TDP-43 прикрепляется к РНК, которая кодирует части рибосом, необходимые для создания белков из кода РНК.
«Мы обнаружили TDP-43 в аксонах и, что он связывается с РНК-мессенджером рибосомного белка», - рассказывает первый автор Сейичи Нагано. «Это подтверждало идею о том, что TDP-43 переносит РНК в аксон, где его можно использовать для создания рибосомных белков. Это запускает локальный синтез белков в рибосомах, встроенных в аксоны».
Дальнейшие эксперименты подтвердили эту гипотезу и показали, что при отсутствии TDP-43 рассматриваемая РНК не может транспортироваться к аксону.
«Теперь, когда мы понимаем роль TDP-43 в транспортировке матричной РНК рибосомного белка, это должно помочь нам разработать новые стратегии и новые цели для лечения БАС и ЛВЛД», - говорит соавтор исследования Хидеки Мочизуки.
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