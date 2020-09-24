Ученые обнаружили виновника бокового амиотрофического склероза

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Осаки и Национального центра неврологии и психиатрии Японии, сообщает, что два распространенных нейродегенеративных заболевания – боковой амиотрофический склероз (БАС) и лобно-височная лобарная дегенерация (ЛВЛД) возникают в результате снижения транспортировки РНК с помощью белка TDP-43, который в конечном итоге нарушает функцию нейрона.Известно, что TDP-43 связывается с РНК, и первый эксперимент команды показал, что в нейронах TDP-43 прикрепляется к РНК, которая кодирует части рибосом, необходимые для создания белков из кода РНК.«Мы обнаружили TDP-43 в аксонах и, что он связывается с РНК-мессенджером рибосомного белка», - рассказывает первый автор Сейичи Нагано. «Это подтверждало идею о том, что TDP-43 переносит РНК в аксон, где его можно использовать для создания рибосомных белков. Это запускает локальный синтез белков в рибосомах, встроенных в аксоны».Дальнейшие эксперименты подтвердили эту гипотезу и показали, что при отсутствии TDP-43 рассматриваемая РНК не может транспортироваться к аксону.«Теперь, когда мы понимаем роль TDP-43 в транспортировке матричной РНК рибосомного белка, это должно помочь нам разработать новые стратегии и новые цели для лечения БАС и ЛВЛД», - говорит соавтор исследования Хидеки Мочизуки.